لقيت مصرعها بحادث "غريب".. من هي ملكة الجمال كسينيا ألكساندروفا؟

في خبر صادم، توفيت عارضة الأزياء الروسية وملكة الجمال السابقة كسينيا ألكساندروفا، عن عمر يناهز 30 عامًا، بعد تعرضها لحادث "غريب" تسبب به ظبي اصطدم بزجاج سيارتها الأمامي أثناء قيادتها مع زوجها في منطقة تفير أوبلاست بروسيا، في الخامس من يوليو 2025.

وبحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" أدت الحادثة إلى إصابة بالغة في رأس كسينيا، وتهشّم جزء من الدماغ؛ ما أدخلها في غيبوبة استمرت لأكثر من شهر قبل أن تُعلن وفاتها في الثاني عشر من أغسطس.

وأفاد زوجها أن الظبي قفز فجأة إلى الطريق؛ ما أدى إلى اصطدامه بسيارتهم في لحظة لم يتمكن من التصرف خلالها، حيث أصابت أرجل الظبي رأس كسينيا بشكل مباشر؛ ما تسبب في إصابات بالغة وأغمي عليها داخل السيارة التي غمرتها الدماء.

ووصلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث خلال 15 دقيقة، وتم نقل كسينيا إلى أحد مستشفيات موسكو، لكنها لم تتمكن من النجاة رغم جهود الأطباء.

من هي كسينيا ألكساندروفا؟

كسينيا ألكساندروفا كانت الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال روسيا 2017، ومثلت بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون في العام ذاته، بالإضافة إلى عملها في مجال علم النفس بعد حصولها على شهادة من جامعة موسكو البيداغوجية.

وكانت كسينيا تزوجت قبل وقوع الحادث بأربعة أشهر فقط؛ ما زاد حدّة الصدمة بين أحبائها.

وأكدت وكالة الأزياء التي كانت تمثلها، خبر الوفاة معربة عن حزنها العميق، واصفة كسينيا بأنها رمز للجمال واللطف والقوة الداخلية، مشيرة إلى أن ذكراها ستظل حاضرة في قلوب من عرفوها وعملوا معها.

وتلقى خبر وفاتها تعاطفًا واسعًا من عائلتها، وأصدقائها... وجمهورها الذي نعاها وتذكّر صفاتها الإنسانية إلى جانب إنجازاتها المهنية.