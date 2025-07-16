تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ألاسكا

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأربعاء، ما استدعى إصدار تحذير من تسونامي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقع الزلزال نحو الساعة 12,37 بالتوقيت المحلي، وحدّدت الهيئة مركزه على بُعد نحو 87 كلم إلى جنوبي بلدة ساند بوينت على عمق يبلغ 20.1 كلم.

وإثر الزلازل أصدرت السلطات تحذيرًا من تسونامي لجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.

وقال مركز التحذير من التسونامي في بالمر في ولاية ألاسكا "تمّ تأكيد حدوث تسونامي مع توقّع بعض التأثيرات".

أخبار ذات علاقة بركان يعقبه تسونامي.. كارثة طبيعية في إندونيسيا (فيديو)

وقال المركز إن التحذير صدر لـ"جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، وسواحل المحيط الهادئ من كينيدي إنترانس في ألاسكا (نحو 64 كلم جنوب غربي هومر) إلى يونيميك باس في ألاسكا (نحو 128 كلم شمال شرقي يونالاسكا)".

ووفق معلومات أولية، لم يتمّ إصدار تحذيرات من تسونامي للمناطق البعيدة، بحسب مركز التحذير من تسونامي في ألاسكا.

وألاسكا جزء من حلقة النار النشطة زلزاليًا في المحيط الهادئ.

وتعرضت الولاية النائية في آذار/مارس 1964 لزلزال بقوة 9.2 درجة، هو الأقوى الذي تمّ تسجيله في أمريكا الشمالية.

ودمّر الزلزال مدينة آنكوريدج وأطلق تسونامي اجتاح خليج ألاسكا، والساحل الغربي للولايات المتحدة، وهاواي.

وقضى أكثر من 250 شخصًا من جراء الزلزال والتسونامي.

ووقع زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة شبه جزيرة ألاسكا في تموز/يوليو 2023، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة بعد الهزة.