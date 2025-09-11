logo
إجازة مرضية مدفوعة لـ16 عامًا.. معلمة ألمانية تثير الجدل

معلمة في إحدى المدارسالمصدر: istock
أثارت حادثة غريبة الجدل في ألمانيا بعد أن أقدمت معلمة على أخذ إجازة مرضية مدفوعة الأجر منذ عام 2009، تقاضت خلالها راتبًا كاملاً يُقدّر بـ48 ألف جنيه إسترليني سنويًا، دون أن تلاحظ المدرسة غيابها الفعلي طوال 16 عامًا.  

وفي التفاصيل ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، بدأت المعلمة إجازتها بسبب معاناتها من مرض مزمن ومشاكل نفسية، وكان من المفترض أن تُقيَّم حالتها بعد ثلاثة أشهر من الغياب، لكن ذلك لم يحدث، واستمرت الإجازة تُجدد تلقائيًا.  

وعندما أجري تدقيق داخلي بعد تغيير الإدارة في 2024، اكتُشف هذا الإغفال الكبير، رغم أن المعلمة لم تطأ المدرسة منذ عام 2009، ولم يسبق للمدير السابق حتى أن قابلها.  

ورغم أن الدولة طالبتها بإجراء فحص طبي لتقييم حالتها الصحية، رفضت ذلك وقررت مقاضاة المؤسسة التعليمية.  

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، كانت المعلمة تعمل في منطقة شمال الراين-وستفاليا، وتمتلك شقتين في مدينة دويسبورغ.

وبحسب خبرء قانونيين، فبعد كل هذه السنوات، سيكون من الصعب مطالبة المعلمة بإعادة المبالغ التي تلقتها، كما سيكون من الصعب إثبات أنها كذبت بشأن وضعها الصحي.

