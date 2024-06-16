مصر.. عجل يقتحم مصلى العيد ويثير الذعر (فيديو)

ويُظهر الفيديو الذي تصدر حديث النشطاء على مواقع التواصل في مصر، عجلا ضخما تخلص من قيوده، وهاجم مصلى العيد، الأمر الذي دفع المصلين للهروب من أمامه، إلا أن بعضهم حاول السيطرة عليه والإمساك به، حتى لا يصيب أحدا بمكروه.

وكشف بعض النشطاء أن العجل يملكه شخص منزله بجوار المصلى، وقد قيده بالحبال استعدادا لذبحه بعد صلاة العيد كأضحية، إلا أنه خاف من تجمع المصلين وتخلص من قيده وهاجم المصلى.

وتفاعل المصريون مع الفيديو، بالعديد من التعليقات الساخرة، من بينها: "العجل قرر يصلي معانا العيد قبل ما يتذبح".

وتصدر وسم #العجول_الهربانة قائمة الأكثر بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ شارك النشطاء فيديوهات توثق هروب العجول من الذبح.