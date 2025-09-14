المؤبد لرجل قتل حبيبته وأغرق طفلها حياً في نهر متجمد

قضت محكمة في ولاية أوهايو الأمريكية بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط على ديسيان براون، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد إقراره بالذنب في جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها نيتيشا لاتيمور (29 عامًا) وطفلها نايلو البالغ من العمر 3 سنوات.

وجاء الحكم ضمن اتفاق قضائي أُسقطت بموجبه عقوبة الإعدام، ما جنّب عائلة الضحية سنوات طويلة من الإجراءات القانونية والاستئنافات المؤلمة.

وفي التفاصيل التي أوردتها مجلة "بيبول"، طعن براون حبيبته نيتيشا 11 مرة في رقبتها داخل شقتها في حي والنات هيلز في سينسيناتي ومن ثم قتل ابنها نايلو بإلقائه حيا في نهر أوهايو من جسر "بيربل بيبول"، مع عربته، وفقًا لما وصفه مساعد المدعي العام سيث تيغر بـ"النهر البارد كالثلج" خلال جلسة الاستماع.

وبعد أيام، وضع براون جثة لاتيمور في حقيبة اشتراها من موقع "إيباي"، ثم استقل سيارة أوبر متجهاً إلى جسر بيربل بيبول حيث ترك الحقيبة، وفقًا لصحيفة ذا إنكوايرر.

وحاول براون رمي الحقيبة في النهر كما فعل مع الطفل، لكنها علقت على حافة النهر، ووُجدت الحقيبة التي تحتوي على رفات لاتيمور في اليوم التالي.

ورغم جهود البحث المكثفة، لم يُعثر على جثة الطفل نايلو، لكن عائلته عثرت لاحقا على عربته في النهر.

ووصفت المدعية العامة باميلا بيليش أفعال براون بـ"الوحشية"، مؤكدة أن الحكم يعكس فظاعة الجريمة. وقالت في بيان: "هذا الحكم يُحقق العدالة لكل من نيتيشا ونطفلها ايلو".