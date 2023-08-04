أشهر الحدائق والمتنزّهات في العالم لاستكشاف الحياة البرية والبحرية

قد لا يُضاهي أي مكان في العالم جزر "غالاباغوس" الواقعة على بعد 956 كيلومتراً من ساحل الإكوادور، والتي تُعتبر موطناً لأكثر من 9000 نوع من الحيوانات. وتُعدّ هذه الجزر بالنسبة للكثيرين وجهة أسطورية ليس فقط لرؤية الحياة البرية والبحرية عن قُرب، بل أيضا لقيمتها التاريخية، إذ شكّلت مصدر إلهام لعالم الأحياء والتاريخ الطبيعي "تشارلز داروين" في ما يتعلق بنظرية التطور والانتقاء الطبيعي . فقد رأى العالم البريطاني بعد زيارة الجزيرة كيف تكيّفت مناقير العصافير بمرور الوقت لمساعدتها على العيش بشكل أفضل في بيئتها، وقد ساعد هذا الاكتشاف في تفسير الحلقة المفقودة في علم الأحياء.

حتى يومنا هذا، لا تزال جزر "غالاباغوس" تدهش الزوار بمجموعة متنوعة ونادرة من الحيوانات التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر، مثل السلاحف العملاقة وأسود البحر، والإغوانا البحرية، وعصافير داروين، والطيور البحرية ذات الأرجل الزرقاء.