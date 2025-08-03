زلزال بقوة 6.7 درجة يهز جزر كوريل في روسيا

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ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) أن زلزالًا بقوة 6.7 درجة هز جزر كوريل في روسيا اليوم الأحد.
وقدّر المركز قوة الزلزال في البداية عند 6.35 درجة. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال بلغت سبع درجات.
وقبل أيام، أعلنت هيئة الجيوفيزياء الموحدة في كامتشاتكا، التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تسجيل زلزال عنيف بلغت قوته 8.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.
وقال فرع الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا، إن الزلزال الذي وقع قبالة شبه الجزيرة يوم الأربعاء هو الأقوى منذ العام 1952، وأدى إلى موجات تسونامي خطيرة على طول الساحل.
وأضاف في بيان على تليغرام "بالنظر إلى حجم هذا الحدث، يجب أن نتوقع هزات ارتدادية قوية، ربما تصل قوتها إلى 7.5 درجة".
وقال "من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية الكبيرة والملحوظة التي تصل قوتها إلى 7.5 درجة لمدة شهر آخر على الأقل".
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في حينها، أنّ أمواج مد عال (تسونامي) ناجمة عن زلزال ضخم وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية تسبّب بفيضانات في مدينة سيفيرو-كوريلسك الواقعة في شمال جزر الكوريل.