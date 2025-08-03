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زلزال بقوة 6.7 درجة يهز جزر كوريل في روسيا

زلزال بقوة 6.7 درجة يهز جزر كوريل في روسيا
قياس الزلزال المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 7:19 ص

ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) أن زلزالًا ‏بقوة 6.7 درجة هز جزر كوريل في روسيا اليوم الأحد.‏

وقدّر المركز قوة الزلزال في البداية عند 6.35 درجة. وأضاف ‏المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.‏

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال بلغت سبع ‏درجات.‏

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وقبل أيام، أعلنت هيئة الجيوفيزياء الموحدة في كامتشاتكا، التابعة ‏لأكاديمية العلوم الروسية، تسجيل زلزال عنيف بلغت قوته 8.7 ‏درجة على مقياس ريختر، ضرب إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق ‏الروسي.‏

‏ ‏وقال فرع الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في ‏كامتشاتكا، إن الزلزال الذي وقع قبالة شبه الجزيرة يوم الأربعاء هو ‏الأقوى منذ العام 1952، وأدى إلى موجات تسونامي خطيرة على طول ‏الساحل.‏

وأضاف في بيان على تليغرام "بالنظر إلى حجم هذا الحدث، يجب أن ‏نتوقع هزات ارتدادية قوية، ربما تصل قوتها إلى 7.5 درجة".‏

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وقال "من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية الكبيرة والملحوظة ‏التي تصل قوتها إلى 7.5 درجة لمدة شهر آخر على الأقل".‏

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في حينها، أنّ أمواج مد عال ‏‏(تسونامي) ناجمة عن زلزال ضخم وقع في المحيط الهادئ قبالة ‏سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية تسبّب بفيضانات في مدينة ‏سيفيرو-كوريلسك الواقعة في شمال جزر الكوريل.‏

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