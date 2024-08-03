قال الفنان اللبناني راغب علامة إنه سيعلن لجمهوره مفاجأة قريبًا جدًا.

وكتب علامة تدوينة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، قال فيها: "عندي الكم قريبًا جدًا مفاجأة كتير حلوة!!! فيكم تتوقّعوا شو هي؟".

ولم يكشف علامة عن المفاجأة، ما أثار فضول متابعين راحوا يتوقعون المفاجأة خلال تعليقاتهم.

وتوقع متابعو الفنان اللبناني المفاجأة، إذ اعتقد بعضهم أنه مشروع غنائي جديد يجمع بينه وبين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في حين رأى بعضهم الآخر أنها "دويتو" غنائي، يجمعه بمواطنته نانسي عجرم.

واعتقد آخرون أن المفاجأة ستتمثل في مشروع سينمائي، يدخل من خلاله الفنان الغنائي الشهير عالم التمثيل.

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وترك راغب علامة جمهوره في حيرة بسبب المفاجأة، ولم يجب أحد من متابعيه على أسئلته.

وكانت آخر أغاني راغب علامة، أغنية "التقيل تقيل"، التي طرحها أخيرًا عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وتقوم ببطولة الكليب الممثلة والمخرجة اللبنانية زينة مكي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، ومن إخراج فرح علامة.