ممثل تركي شاب يصارع الموت إثر سقوط شجرة عليه (فيديو)

تعرض الممثل التركي الشاب، "إبراهيم يلدز"، لإصابة خطيرة بعدما سقطت عليه شجرة في أحد شوارع إسطنبول التي شهدت عاصفة رياح قوية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ووثق مقطع فيديو لحظات الحادثة، عندما كان الممثل التلفزيوني والمسرحي يحاول الإمساك بكرسي بلاستيكي طار بسبب شدة الرياح، لتسقط عليه الشجرة بشكل مباشر.

وتجمع الناس في الشارع لإبعاد الشجرة عن الممثل الشاب قبل أن تحضر سيارة إسعاف للموقع في منطقة "كارتال" في الجانب الآسيوي من إسطنبول، وتنقله إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن "يلدز" أصيب بجروح بالغة بسبب الشجرة التي اقتلعتها الرياح من جذورها، ويرقد في العناية المركزة منذ أربعة أيام.

ويبلغ إبراهيم يلديز من العمر 27 عامًا، وقد شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وبينها" "اسمعني" عام 2022، "ذات مرة في قبرص" 2021، "نجم الشمال" 2019، وفيلم "اكتشاف"، إلى جانب عدد من المسرحيات المحلية.

أخبار ذات علاقة تركيا.. مصرع يوتيوبر معروف بحادث سقوط مروع

ووقع الحادث ظهر يوم الجمعة الماضي، وهو أول أيام العاصفة التي تسببت بسقوط أشجار في مناطق مختلفة من المدينة، وتسبب بإصابات وخسائر في المركبات.

وأغلقت السلطات التركية عدداً من الحدائق والشواطئ خلال أيام العاصفة التي تجاوزت فيها سرعة الرياح، 60 كيلو متراً في الساعة خلال بعض الأوقات.