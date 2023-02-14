كلب يقفز داخل سيارة هربًا من البرد.. ويعود بعد رحلة 300 كم
قفز كلب صغير كان يتنزه مع صاحبته إلى داخل سيارة أجرة هربًا من موجة البرد التي تجتاح المملكة المتحدة، دون أن يدرك أن السيارة ذاهبة في رحلة تزيد على 300 كم.
وأصيبت صاحبة الكلب جورجيا كرو من مدينة "ركسهام" في مقاطعة "وليز" جنوب غرب بريطانيا بالصدمة، بعد أن قضت ساعات وهي تبحث عن كلبها، دون أن تعلم أنه في سيارة متجهة إلى مطار مانشستر شمال غرب إنجلترا.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الكلب "رالف" البالغ من العمر 3 سنوات لم يستجب لنداءات صاحبته التي بدأت بعد ذلك بسؤال الأهالي عنه.
وأضافت الصحيفة: "دون علمها، قفز رالف في سيارة أجرة دافئة ومفتوحة بعد أن ركض إلى منزل قريب، حيث كان صاحبه ينوي الذهاب إلى مطار مانشستر"، مشيرة إلى أن الكلب هرب من صاحبته نحو الساعة الـ 5 فجر يوم الإثنين أثناء نزهتهما الصباحية.
وذكرت الصحيفة أن سائق التاكسي سمح للكلب "الودود والهادئ" بالبقاء في السيارة أثناء قيامه برحلة المطار الطويلة، ملاحظًا أنه ليس لديه أي هوية تعريف على طوقه، مضيفة أن الراكب لم يكن لديه أي اعتراض على أن يكون الكلب "رفيق سفر".
وقالت الصحيفة: "بعد إنزال المسافر عند المطار، نقل السائق رالف إلى منزله في مدينة مولد. بعد ذلك نجح في العثور على صاحبته عبر الإنترنت، وتم لم شمل الآنسة كرو التي قالت إنها ستضع هوية تعريف في طوق الكلب حتى يسهل العثور عليه إذا قرر الشروع في مغامرة أخرى قد تكون أكبر".