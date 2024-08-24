قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس زوجة حارس عقار لمدة عام وبراءة زوجها، في اتهامهما بسرقة منزل الفنانة منة عرفة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على زوجة حارس عقار اتهمتها الفنانة الشابة منة بسرقة متعلقات من منزلها في "كومباوند" شهير، في حي التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة.

وتقدمت منة عرفة ببلاغ لمديرية أمن القاهرة اتهمت فيه زوجة حارس عقار بسرقة منزلها، والهروب إلى مكان مجهول.

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وأوضحت عرفة في بلاغها أنه تمت سرقة بعض متعلقاتها وممتلكاتها الشخصية، وهي هاتف من نوع "سامسونغ"، وحذاء من ماركة "هيرمس"، وإكسسوارات، وزجاجة عطر.

ووجه مدير الأمن المباحث بتكثيف التحريات وسرعة ضبط المتهمة، والتحفظ على المسروقات قبل التصرف بها.

وألقت الشرطة القبض على المتهمة، التي أرشدت إلى مكان المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وترحيلها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.