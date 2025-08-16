امرأة تركية تنتقم من زوجها بطريقة غريبة (فيديو)

أثارت امرأة غاضبة من زوجها في تركيا، ردود فعل واسعة تعرضت خلالها للسخرية، بعدما هاجمت بسيارتها الحديثة سيارة زوجها المتهالكة، وبدت هي الخاسرة في ذلك الانتقام.

ووثّق مقطع فيديو، الزوجة عائشة وهي تقود سيارتها الحديثة وتصدم سيارة زوجها المتوقفة مراراً، ومن عدة جهات، محدثةً ضرراً كبيراً في تلك المركبة قديمة الطراز، مقارنة بسيارتها.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الحادثة وقعت في ولاية "ساكاريا" في شمال غرب تركيا، عقب خلاف زوجي انتهى بذلك الشكل.

لكن الخلاف الذي انتهى عند الشرطة، تسبب بردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وسط انقسام كبير من متعاطفين مع أحد الزوجين، بجانب العدد الكبير للساخرين من انتقام الزوجة.

ودافع كثيرون عن الزوج الذي ترك السيارة الحديثة لزوجته، واكتفى بالسيارة القديمة، بينما انتقده آخرون على ذلك التفضيل لزوجته التي لا تستحق، وفق تعليقاتهم.

وراح فريق ساخر يحسب للزوجة تكاليف إصلاح سيارتها المتضررة مقارنة بالمبلغ القليل الذي يحتاجه إصلاح سيارة زوجها.

وبجانب تضرر سيارتي الزوجين، تسببت الزوجة الغاضبة في ضرر لسيارتين متوقفتين في الطريق أيضاً.