تقرير: البريطانيون متذمرون بشدة من ضعف الرعاية الصحية

وتُظهر نتائج الاستطلاع أن البريطانيين بذلوا جهداً كبيراً للحصول على موعد لمراجعة أطبائهم، فيما كشف الاستطلاع أن نصف المرضى تجنبوا محاولة تحديد موعد مع الطبيب، وعزا 3 من كل 10 السبب إلى أنهم وجدوا الأمر صعبًا للغاية، بينما قال 15% إن السبب في ذلك هو أنهم لا يريدون تحميل هيئة الخدمات الصحية الوطنية أعباء إضافية.

كما تُظهر بعض الممارسات أن 32.8 في المئة من المرضى لم ينته بهم الأمر للتحدث إلى أي أخصائي حول مشكلاتهم، بعد فشلهم في الحصول على موعد مع طبيب، وأن واحدا فقط من كل ستة مرضى (16.4 بالمئة) كان قادرا "دائمًا أو دائمًا تقريبًا'' على رؤية الطبيب العام المفضل لديه، فيما قال 19.3 % إن طبيبهم العام لا يمكنه مقابلتهم أبدًا أو تقريبًا عدم مقابلتهم.

ويأتي هذا الاستطلاع رغم الدراسات المنشورة التي أظهرت أن استمرار الرعاية يحسن النتائج الصحية، ويزيد من احتمالات تناول المرضى للأدوية الموصوفة لهم، ويقلل من خطر الوفاة.

وتُظهر البيانات أن عدد الأطباء الممارسين العامين المؤهلين بالكامل، الذين يعملون بدوام كامل يعادل 37.5 ساعة في المتوسط أسبوعيًا، تقلص إلى حوالي 27.3.

ويعتقد المحللون أنه ما تزال هناك حاجة إلى 7,400 آخرين لسد الفجوات، حيث يتقاعد الكثيرون في الخمسينيات من العمر، أو ينتقلون إلى الخارج أو يغادرون للعمل في القطاع الخاص؛ بسبب ارتفاع الطلب والأعمال الورقية.