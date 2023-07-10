طلاب أمريكيون يختارون باريس لقضاء عطلتهم الصيفية

في كل عام، يعبُر الطلاب الصغار المحيط الأطلسي قادمين من الولايات المتحدة، لحضور البرامج الصيفية التي تقدمها كبرى الجامعات الأمريكية في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب صحيفة "اللوموند" الفرنسية، حصلت أفضل 20 جامعة في تكساس على مبان في قصر فاخر من القرن السادس عشر في باريس.

ويأتي ذلك، بهدف استيعاب طلاب هذه الجامعات الراغبين في الدراسة في الخارج.

وابتداء من هذا الصيف، سيعبُر نحو 500 طالب المحيط الأطلسي لتلقي دورات في الأدب أو الفيزياء أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة في العاصمة الفرنسية.

وافتتحت جامعة رايس مبنى لها، في قلب حي ماريه العصري في باريس، ومن المؤكد أنه سيكون مفاجأة، بحسب الصحيفة.

وقال رئيس الجامعة ريجينالد ديروش، إن "الهدف هو تشجيع طلابنا على الخروج من الولايات المتحدة، لتجربة الحياة في أجزاء مختلفة من العالم".

وأضاف ديروش: "كان من الممكن تدريس هذه الدورات خلال الصيف في هيوستن، ولكن هناك دائمًا قيمة مضافة في تقديمها في باريس".

ويُعد تقديم الدورات الصيفية أو الفصول الدراسية في الخارج جزءًا من مجموعة واسعة من إستراتيجيات التسويق التي تطبقها الجامعات الأمريكية لجذب الطلاب.

وبدأت الدروس بالفعل في نهاية شهر أيار/ مايو، عندما حضر نحو 15 طالبًا دورة فنية بيئية بعنوان "مايستر"، تركز على التخطيط الحضري في باريس.

ويتضمن البرنامج ورش عمل ودروسًا إبداعية، إضافة إلى جولات سيرًا على الأقدام في الأحياء والمعالم الرئيسة بالعاصمة.

وقالت نانسي البالغة من العمر 19 عامًا، وهي طالبة هندسة ميكانيكية، إن "مجرد القدرة على المشي من مكان إلى آخر، تجربة جديدة تمامًا مقارنة بهيوستن، حيث لا يمكنك فعل أي شيء دون سيارة".

وتخطط الشابة للعودة إلى باريس للدراسة لمدة فصل دراسي.

المصدر: صحيفة اللوموند