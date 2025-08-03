"روكي الغلابة"..دنيا سمير غانم تهزم نجوم الأكشن بـ"الضربة القاضية"

يبدو أن فيلم "روكي الغلابة"، الذي يدور في أجواء الملاكمة والإثارة والحركة مع طابع كوميدي، له من اسمه نصيب، حيث تمكنت بطلته دنيا سمير غانم من توجيه "ضربة قاضية" إلى منافسيها في "حلبة الإيرادات" وأزاحتهم تماما لتتصدر القمة منفردة.

وتجاوزت عائدات الفيلم حاجز الـ 10 ملايين جنيه خلال الأيام الثلاثة الأولى من عرضه، متفوّقاً على فيلم "الشاطر" الذي ينتمي للأكشن ويلعب بطولته أمير كرارة وطُرح قبل أكثر من أسبوعين، وعلى "أحمد وأحمد" الذي ينتمي إلى النوعية ذاتها ويلعب بطولته أحمد السقا وأحمد فهمي.

ويعد الفيلم عودة قوية للفنانة المصرية التي لم يحالفها النجاح في آخر أعمالها وهو مسلسل " عايشة الدور" الذي عُرض في رمضان الماضي، كما يعد عودة قوية للبطولات النسائية المطلقة القادرة على الصمود في منافسات شرسة في مجال ظل طويلا حكرا على الرجال وهو الإثارة والحركة.

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ويتناول الفيلم قصة فتاة يتيمة تكتشف، رغم جمالها ورقتها اللافتين، أن شغفها الحقيقي منذ الصغر هو الملاكمة حيث تتفوق بسهولة على أقرانها من الفتيان في تلك الرياضة وتصل فيها إلى مراحل متقدمة تثير الإعجاب.

وتحصل الفتاة على لقب "روكي" بشكل تلقائي وحين تكبر تتحول إلى حارسة شخصية "بودي جارد" لباحث عبقري لديه أفكار مذهلة، لكن تطارده جهات أجنبية غامضة وذات طابع إجرامي كي تستحوذ على ما لديه من اختراعات محتملة.

وتتصاعد وتيرة الإثارة والحركة في الفيلم وتستعيد دنيا سمير غانم أداءها التلقائي المحبب، لاسيما فيما يتعلق بالكوميديا النابعة من الموقف الدرامي نفسه، كما يظهر خط رومانسي لافت حين تنشأ قصة حب بين الحارسة الشخصية والباحث.

ويعد فيلم "روكي الغلابة" الذي يشارك في بطولته محمد ممدوح وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، إخراج أحمد الجندي، أول بطولة سينمائية مطلقة لدنيا سمير غانم، كما يأتي بمثابة فرصة ذهبية لاستعادة تألقها وتحقيق حالة من النجاح الكبير على غرار ما سبق أن قدمته في مسلسلات "الكبير أوي"، "نيللي وشيريهان"، "لهفة"، أو حتى الأفلام القليلة التي قدمت فيها البطولة النسائية مثل "طير أنت" أمام أحمد مكي.