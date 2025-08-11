نجمة "مقاطع الروتين".. إخلاء سبيل البلوغر حسناء شعبان

أفادت مصادر مصرية، اليوم الاثنين، بأن السلطات الأمنية أخلت سبيل البلوغر حسناء شعبان، المعروفة بنجمة مقاطع "الروتين اليومي".

وأصدرت جهات التحقيق في محافظة دمياط، ليل الأحد، قراراً بالإفراج عن حسناء شعبان، بعد ساعات من إلقاء القبض عليها في "رأس البر".

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على حسناء شعبان، خلال حملة واسعة تنفذها الداخلية المصرية ضد بلوغرز تحيط بهم بعض الشبهات.

وذكرت المصادر أنه أفرج عن حسناء شعبان بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه (100 دولار تقريباً) بعد طلب الدفاع ودحض الاتهامات الموجهة ضدها.