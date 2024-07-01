ليبيا.. أعداد صادمة لطلبة الثانوية العامة المتورطين بالغش
أعلن المركز الوطني للامتحانات في ليبيا عن حصيلة صادمة لعدد طلبة الثانوية العامة الذين تم إلغاء امتحاناتهم بسبب تورطهم في ممارسات الغش بمادتين اثنتين فقط.
وأكد المركز إلغاء امتحانات 155 طالبًا في القسم العلمي خلال امتحان مادة "الرياضيات" و 17 طالبًا في القسم الأدبي خلال امتحان مادة "الإحصاء".
وأضاف المركز في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أن أسباب الإلغاء ترجع لمساهمة هؤلاء الطلبة في الغش، وإدخال هواتفهم لقاعات الامتحانات .
وأشار البيان كذلك إلى إعفاء 51 عضوًا من لجان الإشراف على الامتحانات، منهم رؤساء لجان ومراقبون ومتابعون وملاحظون، وذلك لتقصيرهم في أداء مهامهم.
وسبق أن أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة "الوحدة الوطنية" لشؤون المراقبات إلغاء امتحانات 119 طالبًا، وإحالة 33 مشرفًا إلى التحقيق في مواد أخرى.
وكان النائب العام الليبي أكد دعمه الجهود المبذولة من أجل القضاء على ظاهرة الغش في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، موجهًا بـ"عدم التهاون مع كل من يقوم، أو يساعد على الغش، بجميع أشكاله من الطلبة الممتحنين، أو من المكلفين بالإشراف على الامتحانات".
وجدد مسؤولون تحذيرهم لطلاب الشهادة الثانوية من تصوير ورقة أسئلة الامتحانات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبهين إلى ضرورة المحافظة عليها، وعدم إلقائها بشكل عشوائي تفاديًا لاستغلالها من قبل الآخرين.