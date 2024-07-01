ليبيا.. أعداد صادمة لطلبة الثانوية العامة المتورطين بالغش‎

أعلن المركز الوطني للامتحانات في ليبيا عن حصيلة صادمة لعدد طلبة الثانوية العامة الذين تم إلغاء امتحاناتهم بسبب تورطهم في ممارسات الغش بمادتين اثنتين فقط.

وأكد المركز إلغاء امتحانات 155 طالبًا في القسم العلمي خلال امتحان مادة "الرياضيات" و 17 طالبًا في القسم الأدبي خلال امتحان مادة "الإحصاء".

وأضاف المركز في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أن أسباب الإلغاء ترجع لمساهمة هؤلاء الطلبة في الغش، وإدخال هواتفهم لقاعات الامتحانات .

وأشار البيان كذلك إلى إعفاء 51 عضوًا من لجان الإشراف على الامتحانات، منهم رؤساء لجان ومراقبون ومتابعون وملاحظون، وذلك لتقصيرهم في أداء مهامهم.