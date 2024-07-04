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السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات

السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات
جواز سفر المملكة العربية السعوديةالمصدر: متداولة
قحطان العبوش
قحطان العبوش
04 يوليو 2024، 8:20 م

أعلنت الرياض، يوم الخميس، عن صدور موافقة سامية بمنح الجنسية السعودية لعدد من العلماء والأطباء والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.

وقال بيان رسمي، إن الموافقة السامية صدرت في "ضوء الأمر الملكي القاضي بمنح الجنسية السعودية للكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة".

وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية، إلى اهتمام "المملكة باستقطاب أبرز الكفاءات وأصحاب التخصصات النادرة ممن تشكل مجالاتهم إضافة نوعية لجهود التنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والرياضية والابتكار في المملكة".

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ولم يورد البيان أسماء الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية السعودية، لكن الصحيفة الرسمية للسعودية التي تصدر كل يوم جمعة، تنشر في العادة أسماء الحاصلين على الجنسية السعودية.

وبدأت الرياض منذ العام 2021 بمنح جنسيتها لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، ضمن توجه تتبعه عدد من دول المنطقة والعالم.

ويبلغ عدد سكان السعودية نحو 33 مليون نسمة، بينهم أكثر من 20 مليون مواطن سعودي، والباقي من الأجانب المقيمين في أحد أكبر أسواق العمل بمنطقة الخليج العربي.

السعودية

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