أم كويتية تخسر حضانة أطفالها لسبب "غير متوقع"

خسرت أم كويتية منفصلة عن زوجها، حضانة أبنائها الصغار بسبب كثرة سفرها، ما منح الزوج الحق بحضانتهم بدلاً عنها.

وقالت المحامية الكويتية، غادة البهدهي، اليوم الخميس، إن محكمة استئناف الأسرة أسقطت حضانة الأم لأبنائها، وضمتهم إلى والدهم لكثرة سفرها وعدم أمانتها.

ولم توضح ‏البهدهي التي ترافعت عن الأب في القضية الأسرية، إن كان الحكم يقضي بإسقاط حق الأم المطلقة بالحصول عل نفقة من طليقها بعد خسارتها لحضانة أبنائهما.



ووجد الحكم ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطف فيها كثير من المدونين مع الأب، وسط انتقادات للأم، رغم عدم وضوح سبب سفر الأم المتكرر.

وكتب أحد المدونين في تعليق على الحكم "الطمع بالنفقة يخلي بعض الأمهات يتمسكن بالحضانة!! ترى الحضانة أمانة / مش بزنس".

وقال مدون آخر "أحسن، الأم اللي ما تربى أطفالها، وتكون أم بمعنى الأم الحقيقية، ما هي كفؤ تربي أطفالها".

في المقابل، دافع آخرون عن الأم، مشيرين إلى أن سبب سفرها المتواصل ليس واضحا، فمن الممكن أن تكون ظروفها أقوى من إدارتها.