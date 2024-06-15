مع اقتراب العيد.. طرق لاختيار الملابس الملائمة لشكل جسدك
يحتار بعض الأشخاص باختيار ملابسهم خاصة في الأعياد أو لحضور المناسبات، وقد يعود ذلك لاختلاف أحجام وأشكال الأجساد.
خبيرة الموضة ملك عبد الغني، أكدت على ضرورة أن تتناسب الملابس التي يتم اختيارها مع أشكال الجسم المختلفة وبناءً على طبيعة المناسبات.
وتعدد عبدالغني 5 أنواع رئيسية من أشكال الجسم التي تعد الأكثر شيوعاً بين الناس، بحسب تقرير أوردته "سكاي نيوز":
شكل الساعة الرملية
هذا الشكل يتميز بتساوي حجم المنطقة العلوية والأرداف، مع خصر أنحف بكثير. هذا النوع من الأجسام يتناسب بشكل جيد مع معظم الملابس والقصات بفضل تناسقه الطبيعي.
شكل المثلث المقلوب
الجسم الذي يتخذ شكل المثلث المقلوب يتميز بعرض الكتفين وضيق الأرداف والخصر، لذلك، ينصح دائمًا بتخفيف أي تفاصيل ضخمة في الجزء العلوي من الجسم، بحسب الخبيرة.
شكل التفاحة
عادةً ما يتراكم الوزن الزائد لدى شكل التفاحة في منطقة البطن، مما يجعل القسم العلوي من الجسم أكبر حجماً بالمقارنة مع القسم السفلي. وغالبًا ما تكون الساقين نحيفتين أو رفيعتين نسبياً مقارنة ببقية أجزاء الجسم.
وعند اختيار الملابس، تقول الخبيرة: "يُفضل انتقاء التصاميم التي تساعد على إبراز مظهر أنيق وتخفي المناطق الممتلئة في منطقة البطن".
الشكل المستطيل
ويتميز هذا النمط بحسب عبد الغني بتساوي المنطقة العلوية والسفلية، حيث لا يكون هناك خصور محدودة ولا انحناءات في الجسم.
وجسم الشكل المستطيل يمنح الحرية ارتداء مجموعة متنوعة من الملابس. خاصة على مستوى تحديد شكل الخصر في هذه المنطقة لتعزيز المظهر العام عبر استعمال الحزام.
شكل الكمثرة
وأردفت الخبيرة: "عادةً تكون المنطقة العلوية في هذا الشكل أنحف مقارنة بالجزء الأسفل، وتكون الأرداف عادةً عريضة، ومن المهم تحقيق تناسب وتوازن في الشكل العام والاهتمام بالنسب بشكل دقيق وتوفير قدر الإمكان حجم إضافي للمنطقة العلوية باستخدام الأكمام المنفوخة قليلًا وبعض التفاصيل مثل الكشكشة الخفيفة أو التركيز على الأكتاف".