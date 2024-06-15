مع اقتراب العيد.. طرق لاختيار الملابس الملائمة لشكل جسدك

يحتار بعض الأشخاص باختيار ملابسهم خاصة في الأعياد أو لحضور المناسبات، وقد يعود ذلك لاختلاف أحجام وأشكال الأجساد.

خبيرة الموضة ملك عبد الغني، أكدت على ضرورة أن تتناسب الملابس التي يتم اختيارها مع أشكال الجسم المختلفة وبناءً على طبيعة المناسبات.

وتعدد عبدالغني 5 أنواع رئيسية من أشكال الجسم التي تعد الأكثر شيوعاً بين الناس، بحسب تقرير أوردته "سكاي نيوز":

شكل الساعة الرملية

هذا الشكل يتميز بتساوي حجم المنطقة العلوية والأرداف، مع خصر أنحف بكثير. هذا النوع من الأجسام يتناسب بشكل جيد مع معظم الملابس والقصات بفضل تناسقه الطبيعي.

شكل المثلث المقلوب

الجسم الذي يتخذ شكل المثلث المقلوب يتميز بعرض الكتفين وضيق الأرداف والخصر، لذلك، ينصح دائمًا بتخفيف أي تفاصيل ضخمة في الجزء العلوي من الجسم، بحسب الخبيرة.