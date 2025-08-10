"ماما وبابا".. جدل حول حقوق التأليف قبل طرح الفيلم

مع إعلان الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "ماما وبابا"، من بطولة محمد عبد الرحمن توتا وياسمين رئيس، عن طرحه رسميًا بدور العرض المصرية في السابع والعشرين من أغسطس/ آب الجاري، بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة غير معلنة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية بشأن تأليف العمل، بين الكاتب محمد صادق وورشة براح، دون تأكيد رسمي حول حقيقة هذا الخلاف.

وأُثير الجدل بعدما أشار أحد النقاد الفنيين المصريين عبر حسابه على فيسبوك إلى تغيير نسب التأليف في المواد الدعائية، فبينما حملت البوسترات الأولى اسم محمد صادق كمؤلف للعمل، ظهرت النسخ الأحدث والرسمية باسم "ورشة براح"، ما أثار تساؤلات عن احتمال وجود خلاف داخلي لم يُعلن بعد.

من جانبه، نفى المؤلف محمد صادق في تصريحات صحفية محلية وجود أي أزمة مع الشركة المنتجة بشأن حقوق التأليف، مؤكدًا أن الفيلم هو فعليًا من كتابة "ورشة براح"، التي يشرف على أعمالها بنفسه.

وأوضح أن ذكر اسمه في المواد الدعائية السابقة جاء في سياق دعائي أولي، مشيرًا إلى أنه كان على علم مسبق بأن الملصق الرسمي سيحمل اسم الورشة فقط.

كما شدد صادق حرصه منذ البداية على إبراز حقوق الكُتّاب الشباب في "ورشة براح"، الذين تولوا كتابة السيناريو تحت إشرافه، متابعًا معهم مراحل تطوير قصة الفيلم خطوة بخطوة.

تُجدر الإشارة إلى أن فيلم "ماما وبابا" من بطولة محمد عبد الرحمن توتا، وياسمين رئيس، ووئام مجدي، وحنان يوسف، وخديجة أحمد وآخرون، وإخراج أحمد القيعي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تدور أحداث فيلم "ماما وبابا" في إطار كوميدي اجتماعي، إذ يعيش زوجان حياة مستقرة مع أطفالهما، إلى أن تنقلب حياتهما رأسًا على عقب بصورة مفاجئة، بعدما يتبادلان الأدوار الجسدية، حيث يتحول الزوج إلى زوجة والعكس، ما يضعهما أمام سلسلة من المفاجآت والمواقف الكوميدية في أحداث القصة السينمائية.