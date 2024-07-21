استيقظ الأردنيون فجر اليوم الأحد على جريمة مروعة، إذ قام شاب سوري بقتل اثنين من أشقائه في منطقة "بيادر وادي السير" بالعاصمة عمان، ثم أنهى حياته بطريقة مؤلمة.

وبحسب تقارير صحفية محلية، تمكن الشاب من قتل شقيقيه وإصابة الثالث بعد أن وجه لهم عشرات الطعنات في مختلف أنحاء الجسم، مستخدمًا سلاحًا أبيض.

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وتم نقل الشقيق الثالث إلى قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة في عمان، بحالة خطيرة.

وبحثت الأجهزة الأمنية عن الجاني ليتم العثور عليه أسفل جسر "عبدون"، بعدما ألقى بنفسه من عَلٍ منهيًا حياته.

وتم إخلاء الجثث وإسعاف المصاب، بينما تكثف السلطات الأردنية جهودها لكشف غموض وملابسات الحادث.