"القاهرة للمسرح التجريبي" يعلن دورته الثلاثين

تبدأ الدورة الثلاثون لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الأول من سبتمبر أيلول وتمتد حتى الثامن من الشهر ذاته بمشاركة 19 عرضا مصريا وعربيا وأجنبيا وبرنامج يشمل ورشا فنية وندوات فكرية مع تكريم لعدد من الفنانين العرب والأجانب.

وتشارك مصر في المسابقة الرسمية بعرضين هما (الرجل الذي أكله الورق) إخراج محمد الحضري و(من أجل الجنة، إيكاروس!) إخراج أحمد عزت الألفي إضافة إلى عرض خارج التنافس بعنوان (فريدا) من إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث وإخراج سالي أحمد.

وتشمل المسابقة ثمانية عروض عربية من تونس والبحرين والسعودية وفلسطين والإمارات والعراق والجزائر وثمانية عروض أجنبية من جورجيا والكونجو وإيطاليا واليونان وأرمينيا وليتوانيا وألمانيا وفرنسا.

وقال رئيس المهرجان سامح مهران اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي "كنا نتمنى أن تمتد أيام المهرجان لأطول من ثمانية أيام وأن نستضيف فرقا أكثر لكن التكلفة ستكون مرتفعة جدا".

وأضاف "أغلب الفرق الأوروبية حاليا لا تقدم عروضها بالمجان وموارد المهرجان لا تتحمل هذا، وفي رأيي أن المهم هو الكيف وليس الكم لأن هذا المهرجان يوفر خدمة مجانية لكل راغبي مشاهدة المسرح".