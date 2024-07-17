بين الخوف الشديد من منظره والتعاطف معه باعتباره يعاني مرضا خطيرا، تداول رواد مواقع التواصل صورة لكلب غريب الشكل تظهر على جسمه تشققات تعطيه مظهرا صخريا غير معتاد.

ونشرت صفحة "رفق" لإنقاذ الحيوانات المشردة والضالة في محافظتي القاهرة والجيزة منشورا وصورة للكلب المثير للجدل، بعد أن هرب إلى صناديق القمامة بحثا عن ملاذ آمن بعيدا عن المضايقة.

وذكرت الصفحة في منشورها على "فيسبوك"، الذي شهد تفاعلا واسعا، أن الإصابة لكي تظهر بهذا الشكل على الكلب فلا بد أن تكون منذ عدة سنوات بما لا يقل عن 3 سنوات من المعاناة والألم لهذا الحيوان.

وناشدت الصفحة كل محبي الحيوانات، وكل من يستطيع مساعدة هذا الكلب الضعيف، أن يتدخل لإنقاذه، مؤكدة أنه يتألم بقوة، وينتظر نهايته في يأس، وتبدو عيناه مليئتين بالدموع.

ووصفت الصفحة بعض العلاجات المعروفة لمثل هذه الإصابة.