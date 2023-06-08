أعمال فنية من عصر النهضة الإيطالية بين جدران "اللوفر"

"نابولي في باريس" عنوان معرض يستضيفه متحف اللوفر الفرنسي، ويضم روائع وتحفا فنية من متحف كابوديمونتي في إيطاليا.

المعرض الذي سينقسم على ثلاثة مواقع في المتحف، هي قاعة المصلّى وصالة العرض الكبيرة وقاعة الساعة، يضم حوالي 70 عملًا فنيًّا من المتحف الإيطالي الذي يخضع لأعمال تجديد بداية من عام 2024.

ويضم المعرض، الذي يعد الأغنى في العالم، أعمالا فنية أُنجزت بين البندقية وروما وفلورنسا، بين عامي 1515 و1535، إلى جانب التحف الفنية لأسماء كبيرة في الفن الإيطالي.