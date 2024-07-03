المغرب.. أول تعليق رسمي على الهزة الأرضية التي شهدها إقليم الحوز

في أول تعليق على الهزة الأرضية الأخيرة التي شهدها إقليم الحوز بالمغرب، أكد مسؤول رسمي أنها خفيفة، وبالتالي لا داعي للقلق.

وشهد الإقليم مساء أمس الثلاثاء هزة تتراوح بين 2.5 و3 درجات على مقياس ريختر، وفقًا لما سجلته مواقع دولية تختص برصد الزلازل.

وأكد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، ناصر جبور، أن المعهد يسجل أعدادًا أكبر من هذه الهزات بشكل يومي.

وأضاف "جبور" في تصريح للصحافة المحلية أن هذه الهزات العادية تمثل استمرارًا لنشاط الزلازل الذي ضرب المنطقة في 8 سبتمبر 2023، مضيفًا أن هذا النشاط سيستمر لفترة ما.

وحذر من أن هناك نشطاء ومستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، يقومون بمتابعة مواقع وتطبيقات تقدم خدمات رصد الزلازل العالمية، ويروجون للأخبار بشكل غير دقيق ومغلوط، مما يثير الهلع بين الناس.

وأسفر الزلزال الذي وقع بإقليم الحوز عن وفاة 2960 شخصًا وتدمير المباني السكنية والطرق، ووجد عناصر الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة التي تقع وسط تضاريس جبلية صعبة زاد صعوبتها انقطاع الطرق وانهيارها، مما حال دون وصول الآليات والعربات وحتى المساعدات.

وقدرت الحكومة المغربية عدد المتضررين بحوالي 2.8 مليون نسمة، وبلغ عدد القرى التي طالها الدمار 2939 قرية، كما أن ما لا يقل عن 59 ألفًا و674 منزلًا انهارت جراء الزلزال، 32% منها انهارت بالكامل.