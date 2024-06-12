"كنزة ليلي".. من هي المغربية المرشحة للقب "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"؟

نجحت "مؤثرة مغربية" افتراضية مطورة بالذكاء الاصطناعي من الوصول إلى المرحلة النهائية من مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي "Miss AI"، لتكون أول شخصية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنجح في الوصول إلى الأدوار النهائية للجائزة.

واستطاعت المؤثرة المغربية "كنزة ليلي"، التي جرى تطويرها منذ 5 أشهر، من دخول القائمة النهائية للجائزة التي ضمت 10 مؤثرات جرى اختيارهن من ضمن 1500 شخصية افتراضية تقدمت للمشاركة في المسابقة.

و"كنزة ليلى"، تعد أول مؤثرة مغربية يتم إنشاؤها بالكامل بالذكاء الاصطناعي، والتي سرعان ما اكتسبت جمهوراً واسعاً عبر "السوشل ميديا".