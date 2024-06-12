"كنزة ليلي".. من هي المغربية المرشحة للقب "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"؟
نجحت "مؤثرة مغربية" افتراضية مطورة بالذكاء الاصطناعي من الوصول إلى المرحلة النهائية من مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي "Miss AI"، لتكون أول شخصية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنجح في الوصول إلى الأدوار النهائية للجائزة.
واستطاعت المؤثرة المغربية "كنزة ليلي"، التي جرى تطويرها منذ 5 أشهر، من دخول القائمة النهائية للجائزة التي ضمت 10 مؤثرات جرى اختيارهن من ضمن 1500 شخصية افتراضية تقدمت للمشاركة في المسابقة.
و"كنزة ليلى"، تعد أول مؤثرة مغربية يتم إنشاؤها بالكامل بالذكاء الاصطناعي، والتي سرعان ما اكتسبت جمهوراً واسعاً عبر "السوشل ميديا".
ووجهت "كنزة" في منشور على "إنستغرام" عبارات الشكر إلى متابعيها، مبرزة أنها "فخورة بتمثيل المغرب".
وعلّقت بالعامية المغربية قائلة: "جيت نشارك معكم واحد الخبر زوين بزاف، من بين 1500 مشارك، ترشحت ضمن 10 مشاركات الأوائل للتصفيات النهائية، في مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي العالمية".
وتقدم كنزة نفسها في منصات "إنستغرام"، و"تيك توك"، على أنها شابة من جيل الألفية تبلغ من العمر 33 عاما، وتتمتع بمواصفات ودية ومظهر يحترم القيم والتقاليد المغربية، كما أنها بنت علاقات قوية مع متابعيها الذين يتبادلون معها الرسائل والتعليقات.
وعبرت عضوة لجنة التحكيم، أيتانا لوبيز، عن إعجابها بالمؤثرة المغربية، وقالت في تصريحات إعلامية، إن التقنيات التي جرى توظيفها في تطوير كنزة ليلي ونوعية الأزياء التي تظهر بها والفضاءات التي تظهر في محتواها رائعة وتستحق إدراجها في القائمة النهائية للمسابقة.
وتعد مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي، المعروفة اختصارا بـ (WAICA) الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتستهدف تتويج إبداعات المبتكرين في المجال.