ريدان صالح.. النجل الغامض للرئيس اليمني الذي خطف الأضواء (فيديو وصور)

تصدّر اسم ريدان علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور نادرة له في حفل زفاف شقيقه الأصغر صخر، الذي أقيم مؤخرا في القاهرة.

ورغم أن معظم اليمنيين لم يكونوا على معرفة به من قبل، إلا أن ظهوره المفاجئ ألقى الضوء على قصة إنسانية مميزة.

ريدان، الذي يُعد الابن الخامس بين ستة أبناء ذكور لصالح، من ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم)، وُلد مصابا بالتوحّد، ويعيش على كرسي متحرك. إلا أن إعاقته الجسدية مرتبطة بحالته المرضية النادرة، حيث يتوهم عقله أنه غير قادر على الحركة، ما يجعله يبدو وكأنه مشلول.

المقربون منه يصفونه بأنه شديد الذكاء، شغوف بالعلم، ويمتلك ذاكرة استثنائية قادرة على استحضار تفاصيل دقيقة لذكريات مضى عليها سنوات. هادئ الطباع، دائم الابتسامة، وثابت النظرة.

ورغم قلة المعلومات المتوفرة عنه، تشير بعض التقارير إلى أنه في مطلع الأربعينيات من عمره، ومتزوج منذ عام 2014، ويحمل درجة الماجستير من جامعة أوروبية، ويستعد لمتابعة الدكتوراه، دون الكشف عن تخصصه الأكاديمي.

وتعود ذاكرة البعض إلى موقف لافت أثناء حكم والده، حين قدّمه صالح بفخر أمام الحاضرين في مجلسه قائلاً: "هذا ولدي، وكل خير نلته من الله في هذه الدنيا كان بسببه".

ولادة ريدان بإعاقة دفعت والدته، في عام 2002، إلى إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق خاص لدعم المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، بتمويل من رئاسة الوزراء، في خطوة هدفت إلى تعزيز الرعاية لهذه الفئة في اليمن.