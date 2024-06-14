غرق 3 أشقاء داخل بئر صرف صحي في مصر

انتشلت فرق الحماية المدنية في مصر، الخميس، جثمان 3 أشقاء غرقوا داخل بئر للصرف الصحي في مدينة الأقصر جنوبي البلاد.

وذكرت الحماية المدنية أن الأشقاء الثلاثة غرقوا خلال قيامهم بعملية صيانة وتنظيف للبئر الواقع أمام منزلهم بقرية "الحليلة" شرق "إسنا" جنوب محافظة الأقصر.

وبذل أفراد الإنقاذ محاولات مكثفة لإخراج جثث الضحايا استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة، بسبب ضيق وعمق البئر البالغ نحو 30 متراً.

وأوضحت مصادر مصرية أنه تم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى "طيبة" التخصصي في "إسنا" التابع لهيئة الرعاية الصحية لحين إنهاء التحقيقات وإصدار تصريح الدفن.