إعصار يضرب تايوان.. ويتسبب بسرعة رياح "قياسية"

وأوركيد جزيرة بركانية صغيرة تقع شرق تايوان ويقطنها بالدرجة الأولى صيادون ومزارعون.

وأكّدت هيئة الأرصاد الجوية أنّ "سرعة الرياح القصوى البالغة 95,2 متر في الثانية التي تمّ تسجيلها في جزيرة أوركيد الليلة الماضية هي رقم قياسي جديد في تايوان".

وأضافت أنّه كان من المتوقع في البداية أن يضرب الإعصار الطرف الجنوبي للجزيرة مباشرة، لكنّ "مساره اتّجه نحو الجنوب" وقد يتقدّم باتجاه البحر.

ويقول خبراء إنّ التغيّر المناخي الراهن زاد من صعوبة التنبؤ بمسارات العواصف الاستوائية التي لا تنفكّ شدّتها تزداد، ما يؤدّي لهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة والتسبّب برياح عاتية.

وتشهد تايوان سنويًّا عواصف استوائية متكرّرة في الفترة الممتدّة بين مايو ونوفمبر.

والخميس أغلقت المدارس والمكاتب أبوابها تحسّبًا لوصول الإعصار كوينو.

وتمّ إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بين دولية ومحلية، في حين أخلي احترازيًّا ما يقرب من 3000 شخص من مناطق جبلية.

وخزّن العديد من سكّان مقاطعة تايتونغ الجنوبية الطعام قبل الإعصار.