الفاتيكان يعتزم إرسال كلمة للبابا فرنسيس إلى الفضاء

أعلن الفاتيكان، الإثنين، عن مشروع يرمي إلى إرسال كتاب رقمي بحجم صغير إلى الفضاء يحوي كلمة تهدف للتشبث بالأمل، وجهها البابا فرنسيس العام 2020 في خضمّ تفشّي جائحة كوفيد-19 في العالم.

وأوضح الكرسي الرسولي، في مؤتمر صحفي عقده في روما، أن هذا "الكتاب النانوي" سيوضع في المدار على ارتفاع 525 كيلومترًا في صاروخ "فالكون 9" تابع لشركة "سبايس إكس" من المقرر إطلاقه في العاشر من حزيران/ يونيو من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

وستُثبت هذه القطعة الإلكترونية التي لا يتعدى حجمها مليمترين على قمر اصطناعي مستطيل يبلغ طوله ثلاثين سنتمترًا ("كيوب سات") ومزوّد بألواح شمسية، صمّمه طلاب من مدرسة البوليتكنيك في تورينو الإيطالية.