مصر تكشف مستوى تأثرها بهجوم سيبراني ضرب مطارات أوروبية (فيديو)

كشفت السلطات المصرية، السبت، عن مستوى تأثرها بعد هجوم سيبراني ضرب مطارات أوروبية، صباح الأحد، من خلال اختراق أنظمتها الإلكترونية والذي أثر في حركة الطيران في تلك المطارات.

وأصدرت وزارة الطيران المدني، بيانًا توضيحيًّا، "في ضوء ما شهدته بعض المطارات الأوروبية صباح اليوم من هجوم سيبراني أدى إلى تعطل مؤقت في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتأثر جزئي في حركة الإقلاع من تلك المطارات".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، وأن الموقف يُتابَع أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأضافت: "نتج عن هذا العطل تأخيرات في وصول بعض الرحلات المحدودة القادمة من المطارات الأوروبية المتأثرة إلى مطار القاهرة الدولي، وقد شملت مطارات هيثرو ولوتن وبروكسل وبرلين".

ولفتت وزارة الطيران المدني المصرية إلى حدوث "تأخيرات لبعض رحلات شركات الطيران الأجنبية القادمة إلى مطاري الغردقة وسفنكس".

وتابع البيان: "أصدر الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني توجيهاته باتخاذ كافة التدابير الاحترازية ورفع درجة الجاهزية التشغيلية بجميع المطارات المصرية".

وشدد الوزير، بحسب البيان، "على ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الأمان والجاهزية الفنية والتشغيلية، لضمان انتظام حركة الطيران وعدم تأثرها بأي تداعيات محتملة".

وختم البيان بالقول: "تهيب وزارة الطيران المدني بجميع الركاب المسافرين على شركات الطيران الأجنبية مراجعة مواعيد رحلاتهم للتأكد من التوقيتات المحدثة، وتؤكد الوزارة أنها تتابع مجريات الموقف بشكل مستمر لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات".

