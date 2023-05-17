تشييع جثمان المخرج السوري هشام شربتجي في دمشق

وأكد أن الراحل أضاف له على الصعيد الشخصي خبرة ظهرت في مشواره المهني.

وقال مدير المعهد العالي للفنون المسرحية، الدكتور تامر العربيد، إن "المخرج شربتجي كان قامة كبيرة لها حضورها وعلامة فارقة في الدراما السورية، حيث كان صاحب مشروع وأحد الداعمين للكثير من المواهب الشابة، وأطلق الكثير من النجوم، ولا سيما ضمن المشروع الذي تميز به سواء في الدراما الكوميدية أو الاجتماعية".