تشييع جثمان المخرج السوري هشام شربتجي في دمشق
شهدت العاصمة السورية دمشق، عصر اليوم الأربعاء، تشييع جثمان المخرج الراحل هشام شربتجي من مستشفى جمعية المواساة الخيرية، حيث صُلي على جثمانه في جامع المزة الكبير ثم ووري الثرى في مقبرة باب الصغير "ماوردي" في دمشق.
وشيع جثمان الراحل، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، محمولا على الأكتاف وسط حشد فني وإعلامي غفير، حيث ودع مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين.
وخلال الجنازة، انهارت ابنة الراحل المخرجة المعروفة رشا شربتجي قبيل لحظات من خروج جثمان والدها من مستشفى جمعية المواساة الخيرية، حيث رصدت عدسات الكاميرات رشا تجلس على كرسي والدموع تنهمر من عينيها.
وتواجد عدد من الفنانين في تشييع الراحل وعبروا عن حزنهم بخسارة قامة كبيرة وإرث فني عظيم. وقالت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين، تماضر غانم، إن "الدراما السورية خسرت مخرجاً كبيراً وإنساناً طيباً صنع البهجة والفرح، وترك أثراً قيماً وفراغاً كبيراً لن يعوض"، وفق تعبيرها.
بدوره، قال الفنان محمد حداقي إن "المخرج الراحل كان ذا أثر لا يغيب في تطور الدراما السورية الكوميدية والتراجيدية، وعزاء الدراما في مسيرة ابنته المخرجة رشا شربتجي التي نهلت من خبرته الفكر النير والنظرة المميزة في الإخراج".
وأكد أن الراحل أضاف له على الصعيد الشخصي خبرة ظهرت في مشواره المهني.
وقال مدير المعهد العالي للفنون المسرحية، الدكتور تامر العربيد، إن "المخرج شربتجي كان قامة كبيرة لها حضورها وعلامة فارقة في الدراما السورية، حيث كان صاحب مشروع وأحد الداعمين للكثير من المواهب الشابة، وأطلق الكثير من النجوم، ولا سيما ضمن المشروع الذي تميز به سواء في الدراما الكوميدية أو الاجتماعية".