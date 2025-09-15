"قاتلة الأطفال الستة" تواجه والدة الضحايا في أولى جلسات محاكمتها

شهدت محكمة جنايات المنيا أولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة بقرية دلجا، التابعة لديرمواس بمحافظة المنيا المصرية، حيث وقفت المتهمة في مواجهة والدة الأطفال أمام هيئة المحكمة.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت ارتكابها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة سامة، إضافة إلى الشروع في قتل الزوجة الأولى للزوج.

وتعود الجريمة إلى خلافات أسرية، بعد قرار الزوج إعادة زوجته الأولى إلى عصمته؛ ما أثار غضب الزوجة الثانية، التي نفذت الجريمة انتقاما من الزوجة الأولى، باستهداف أبناء الزوج الستة وزوجها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة استغلت عادة إعداد الخبز في منزلها، وخلطت مادة سامة تعرف بـ"الكلورفينابير" في أرغفة الخبز، وأرسلتها للأطفال أولا، ولاحقًا لبقية الأطفال ووالدهم؛ ما أسفر عن وفاتهم جميعا، فيما نجت الزوجة الأولى لامتناعها عن تناول الخبز.

واستندت النيابة في تحقيقها إلى أقوال الشهود وتحريات الشرطة، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت الأطفال يحملون الخبز المسموم إلى منزلهم، كما أكدت معاينة النيابة وخبراء الطب الشرعي وجود آثار المبيد في بقايا الخبز وأدوات الطهي بعد الفحص المعملي.