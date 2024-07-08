أمرت جهات التحقيق في مصر بوضع اسم مغني المهرجانات المصري عصام صاصا على قوائم الترقب والوصول، للقبض عليه فور وصوله إلى مصر، وذلك لاتهامه بتعاطي المخدرات.

وأمرت النيابة العامة السبت، بضبط وإحضار عصام صاصا، بعد ثبوت اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، كما أصدرت قرار بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، لكونه موجود بدولة الإمارات لارتباطة بعدد من الحفلات الغنائية هناك.

وكانت النيابة أمرت بإجراء تحليل مخدرات لصاصا من خلال لجنة من الطب الشرعي، وذلك بعد قيامه بالتسبب بوفاة شاب يدعى أحمد مفتاح، يبلغ من العمر 40 عاما، دهسا بسيارته على الطريق الدائري بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة، وذلك لبيان ما إذا كان في حالة تعاطي أثناء الحادثة أم لا.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية تعاطي صاصا المواد المخدرة، وقت قيادته سيارته الملاكي، أثناء الحادث.

وكان صاصا، قد أعلن تصالحه مع أفراد أسرة الشاب الراحل، مشيرًا إلى أنه تم التراضي بين الطرفين، ولن يتركهم طوال حياته.

وقال صاصا خلال فيديو نشره المحامي الخاص به عبر صفحته على فيسبوك، "أُقدّم خالص التعازي لأسرة المتوفَّى أحمد مفتاح، وأقول لهم البقاء لله، وأُقدّم لهم خالص التعازي من كل قلبي، وربنا عارف أنني من كل قلبي عمري ما هسيب الناس دي، والبقاء لله، وألف رحمة ونور عليه".