قصة الكوكب الذي تفوح منه رائحة البيض الفاسد

اكتشف العلماء أن كوكبًا بحجم المشتري، يبعد 64 سنة ضوئية عن الأرض، تنبعث منه رائحة البيض الفاسد.

الكوكب، الذي يحمل اسم "HD 189733 b"، يقع خارج المجموعة الشمسية، ويتميز بغلاف جوي يحتوي على غيوم مغطاة بالزجاج، تتساقط منها أمطار زجاجية.

"HD 189733 b"هو كوكب يُعرف باسم"المشتري الساخن"، يتميز بدرجات حرارة عالية للغاية، ويدور حول نجمه بسرعة، حيث يستغرق فقط 2.2 يوم لإكمال دورة واحدة، وتصل درجة حرارة سطحه إلى 1700درجة فهرنهايت ما يعادل 928 سيلسيوس.

وتُعتبر الرياح على هذا الكوكب قاتلة، حيث تصل سرعتها إلى 5400 ميل في الساعة؛ ما يجعل الأمطار الزجاجية تشكل خطرًا مميتًا.

واستخدم العلماء تلسكوب جيمس ويب الفضائي لدراسة هذا الكوكب، ليتبين أن غلافه الجوي يحتوي على كميات ضئيلة من كبريتيد الهيدروجين، وهو سبب الرائحة الكريهة، التي تنبعث منه.

ويعتبر هذا الاكتشاف مهمًا؛ لأنه يوفر أدلة حول تأثير الكبريت على الغلاف الجوي لعوالم الغاز خارج النظام الشمسي.

وأشار الدكتور جوانجوي فو، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة "جونز هوبكنز" وقائد البحث، إلى أن دراسة الكبريت يمكن أن تساعد العلماء على فهم كيفية تشكل الكواكب وتكوينها.

ويعتزم الفريق البحثي متابعة دراسة الكبريت في الكواكب الخارجية الأخرى لفهم تكوين غلافها الجوي بشكل أفضل.