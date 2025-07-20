بعد محاولة تضليل التحقيق.. كشف لغز مقتل ممرضة مصرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، جنوبي مصر، من كشف لغز مقتل سيدة ثلاثينية بعد أن ادعى زوجها أنه لا يعرف شيئا عن الحادثة بسبب تغيبه عن المنزل وبقائه خارج المحافظة عدة أيام، حيث تبين أنه هو القاتل وأن سبب الجريمة يعود إلى اكتشاف الزوجة خيانته إياها.

وتبين من التحقيقات الموسعة التي أجرتها السلطات المختصة أن الزوج (40 عاما)، استغل غياب زوجته الممرضة (34 عاما)، لزيارة عائلتها بمحافظة أخرى حيث انتهز الفرصة وقام باستدعاء سيدة كان على علاقة محرمة بها إلى المنزل.

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واستطاعت الزوجة كشف ما تعرضت له من خيانة زوجية إثر ما أخبرها بها شهود العيان من الجيران، كما عثرت في المنزل وغرفة النوم على ما يؤكد ذلك، فانهارت عصبيا وواجهت الزوج الخائن.

ولم يستطع الزوج الإنكار طويلا وأقر لزوجته بما فعله، ملقيا باللائمة عليها حيث اتهمها بأنها لم تعد تهتم به وتفضل عملها عليه، ولم يكتف بذلك بل قام بالاعتداء عليها جسديا، وحين قاومته وبدأت بالصراخ والاستغاثة بالجيران، بادر بخنقها.

وحاول الزوج فيما بعد تضليل العدالة من خلال إزالة آثار البصمات من على جثمان الضحية ومغادرة المنزل، على أمل أن يتم تقييد القضية "ضد مجهول" بعد العثور على الجثمان.

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وجرى ضبط المتهم الذي أدلى باعترافات مفصلة حول جريمته، مبررا سلوكه بأنه لم يستطع التحكم في أعصابه حين وجدها تهدد بفضحه وهو ما لا يمكن قبوله في "مجتمع الصعيد"، على حد تعبيره.