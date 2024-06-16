قبل ظهور كيت ميدلتون بساعات.. ميغان ماركل تروّج لـ"مربى التوت"

صباح يوم أمس السبت، وقبل ساعات قليلة من الظهور الرسمي الأول لأميرة ويلز كيت ميدلتون، أجرت ميغان ماركل بعض التحديثات على علامتها التجارية "أمريكان ريفييرا أوركارد" American Riviera Orchard.

واستعانت ميغان بصديقها المقرب لاعب الرجبي المحترف "ناتشو فيجويراس" للكشف عن منتجها الجديد، وهو مربى بنكهة التوت، والذي قال إنه مستوحى من أسلوب حياة دوقة ساسكس.