قبل ظهور كيت ميدلتون بساعات.. ميغان ماركل تروّج لـ"مربى التوت"
صباح يوم أمس السبت، وقبل ساعات قليلة من الظهور الرسمي الأول لأميرة ويلز كيت ميدلتون، أجرت ميغان ماركل بعض التحديثات على علامتها التجارية "أمريكان ريفييرا أوركارد" American Riviera Orchard.
واستعانت ميغان بصديقها المقرب لاعب الرجبي المحترف "ناتشو فيجويراس" للكشف عن منتجها الجديد، وهو مربى بنكهة التوت، والذي قال إنه مستوحى من أسلوب حياة دوقة ساسكس.
وبدا المربى بعبوة مماثلة لمنتجات علامة ميغان American Riviera Orchard، التي حملت ملصقا صغيرا وشريطا.
وقال معلقون، إن ميغان تقصدت إطلاق المنتج الجديد قبل ساعات من اجتماع بقية أفراد العائلة المالكة لحضور العرض السنوي لفرقة الألوان في إنجلترا، رغبة منها في الترويج له.
ويمثل عرض فرقة الألوان، أول ظهور علني ورسمي لكيت ميدلتون، منذ أن أعلنت تشخيص إصابتها بالسرطان في مارس الماضي.