"بوزلوف" الجزائري ضمن أفضل أطباق أحشاء اللحوم عالميًّا

"بوزلوف" الجزائري ضمن أفضل أطباق أحشاء اللحوم عالميًّا
اختير طبق الـ"بوزلوف" الجزائري في قائمة أفضل أطباق أحشاء اللحوم في العالم، إذ جاء في المرتبة الـ19 بين أفضل 50 طبقًا في فئة اللحوم، وفق موقع "تيست أطلس" المتخصص بالأطعمة.
و"بوزلوف" الاسم الذي يطلق على رأس الخروف في الجزائر وبعض دول الشمال الأفريقي، ويمكن طهيه مع أرجل الخروف أيضًا أو من دونها، ويمكن تحضير العديد من الأطباق من لحم الرأس مع مكونات مختلفة، ولكن يجب تنظيفه جيدًا قبل طهيه، وعادة ما يقدَّم في عيد الأضحى المبارك.
ولم تتضمن قائمة الـ50 طبقًا في فئة اللحوم لـ“تيست أطلس” سوى طبق عربي واحد، غير الـ "بوزلوف"، ألا وهو طبق "الكبدة الإسكندراني" من مصر، وجاء الطبق المصري في المرتبة الـ48.
وعرّف الموقع طبق “بوزلوف” الجزائري بأنه "طبق شمال أفريقي يُحضَّر من رأس الغنم، بعد شيّه على نار مكشوفة لإزالة الشعر، ثم غسله وتتبيله بالملح والمطيبات".
وأضاف: "تسلق المكونات على البخار، ومن ثم يتم إسقاط اللحم من العظام، وتمزج مع الحمص ومعجون الفلفل الحار".