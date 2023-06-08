"بوزلوف" الجزائري ضمن أفضل أطباق أحشاء اللحوم عالميًّا

اختير طبق الـ"بوزلوف" الجزائري في قائمة أفضل أطباق أحشاء اللحوم في العالم، إذ جاء في المرتبة الـ19 بين أفضل 50 طبقًا في فئة اللحوم، وفق موقع "تيست أطلس" المتخصص بالأطعمة.

و"بوزلوف" الاسم الذي يطلق على رأس الخروف في الجزائر وبعض دول الشمال الأفريقي، ويمكن طهيه مع أرجل الخروف أيضًا أو من دونها، ويمكن تحضير العديد من الأطباق من لحم الرأس مع مكونات مختلفة، ولكن يجب تنظيفه جيدًا قبل طهيه، وعادة ما يقدَّم في عيد الأضحى المبارك.