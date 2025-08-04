تعطيل وتقليل ساعات العمل في 12 محافظة إيرانية بسبب موجة الحر

أعلنت السلطات في إيران، اليوم الاثنين، تعطيل أو تقليل ساعات العمل في 12 محافظة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وذلك بسبب استمرار موجة الحر الشديدة ونقص الكهرباء في البلاد.

وبحسب قرارات صادرة عن لجان إدارة استهلاك الطاقة، تم تعليق العمل في كافة الدوائر الحكومية في جميع مدن محافظة أردبيل يوم الثلاثاء، كما ستُغلق جميع الإدارات والجهات التنفيذية في محافظة غلستان شمال إيران في اليوم نفسه.

وفي محافظة يزد وسط البلاد، سيتم تعطيل العمل في جميع الإدارات يوم الأربعاء، فيما تم تقليل ساعات العمل اعتباراً من السبت وحتى نهاية الشهر.

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وفي محافظة أصفهان أُعلن تعطيل جميع الإدارات والبنوك ومراكز التعليم الصيفي والمرافق الثقافية والبلديات يوم الأربعاء من كل أسبوع حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي محافظة هرمزغان جنوب شرق إيران سيتم تعطيل الإدارات يوم الأربعاء، بينما ستعمل إدارات محافظة خوزستان بنظام العمل عن بُعد يومي الثلاثاء والأربعاء، مع فتح المدارس فقط لتسجيل الطلاب الجدد.

كما أعلنت محافظتا آذربايجان الشرقية وآذربايجان الغربية تعطيل الإدارات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مع استمرار بعض الأنشطة بنظام العمل عن بُعد في آذربايجان الغربية.

وتأتي الإجراءات في إطار جهود مواجهة أزمة الكهرباء وحرصاً على سلامة المواطنين والموظفين وسط درجات الحرارة المرتفعة.

وفي سياق متصل، حذر المدير العام لشركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية، اردشير مذكوري، من تجاوز استهلاك الكهرباء في البلاد حاجز 77 ألف ميغاوات، داعياً المواطنين إلى ضرورة الترشيد للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة "إيسنا"، أن موجة الحر الشديدة التي تشهدها أغلب مناطق البلاد أدت إلى زيادة ملحوظة في استخدام أجهزة التبريد، مما رفع من استهلاك الكهرباء بأكثر من 1000 ميغاوات مقارنة بالأسبوع الماضي.

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وأشار مذكوري إلى أن استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال الأسبوع الحالي سيزيد الضغط على شبكة الكهرباء، مؤكداً أن الحفاظ على استقرار الشبكة يتطلب تضافر جهود جميع المواطنين في ترشيد الاستهلاك، لا سيما خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً ومن 7 مساءً حتى 10 مساءً، خاصة يومي الاثنين والثلاثاء.

ودعا إلى المشاركة في حملة "درجة 25"، التي تهدف إلى ضبط أجهزة التبريد على درجة حرارة 25 مئوية، إلى جانب استخدام التهوية الطبيعية، وإيقاف الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وتجنب تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك العالي في ساعات الذروة.