السودان.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الطبيب المفقود و"زواجه سرًا"

وأضاف البيان: "ظللنا نبحث عنه مُنذ تاريخ خروجه، إلى أن وصلتنا معلومات من مصادر أمنية تم التواصل معها عبر جهود الأسرة والأصدقاء، يوم الأحد 22 يناير، تؤكد العثور عليه، الأمر الذي تسبب في تضليلنا وتضليل الرأي العام السوداني، وسرت بعدها شائعات مغرضة على نحو لافت تتحدث عن اختفائه بسبب زواجه سرًا".

وأكدت الأسرتان عدم العثور على الطبيب المفقود أو سيارته أو أي من متعلقاته، وقالت إن "كل ما راج من العثور عليه أو زواجه محض شائعات مغرضة لا تمت للحقيقة بصلة، ساهمت -للأسف- في تضليل الرأي العام".

وناشد البيان "كافة المسؤولين بجميع أجهزة الدولة، ورواد التواصل الاجتماعي كافة، مواصلة جهودهم لأجل العثور عليه".

وكانت أسرة الطبيب السوداني، عامر حسن محمد أحمد، اختصاصي طب المجتمع، أبلغت قسم شرطة الخرطوم شرق، الجمعة الماضية، بأن ابنها اختفى في ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله بضاحية الجريف، صباح الخميس الماضي".