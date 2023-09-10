"دانيال" تضرب شمال شرق ليبيا وتتسبب بفيضانات عارمة
شهدت أغلب المناطق الشمالية الشرقية من ليبيا، منذ ساعات صباح اليوم الأحد، أحوالًا جوية مضطربة نتيجة بدء تأثرها بالعاصفة المتوسطية دانيال، حيث تساقطت كميات كبيرة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد والرياح القوية، لاسيما في بنغازي والمرج في الجبل الأخضر.
وتداول نشطاء على منصة X مقاطع فيديو وصورا تظهر ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، ومداهمة مياه الأمطار للمنازل.
ووثقت بعض الصور، كيف حولت مياه الفيضانات الشوارع إلى برك، مارس فيها بعض الأطفال هواية السباحة.
وأصدرت السلطات تحذيرات نتيجة استمرار تأثير العاصفة التي يتوقع في الساعات القادمة اشتدادها وأن يشمل تأثيرها مزيدا من المناطق، لاسيما مدينة طبرق والبيضاء وشحات ودرنة إضافة إلى بنغازي، حيث من المتوقع أن تكسر بعض المناطق حاجز 250 ملم من الأمطار مع رياح قوية متوقعة قد تصل إلى 180 كم بالساعة.
ولم ترد حتى الآن أي معلومات رسمية عن الخسائر التي تسببت بها الفيضانات.
واكتسبت العاصفة دانيال قبل دخولها الأراضي الليبية، صفات استوائية زادت من قوتها ومن كميات الأمطار التي تحملها؛ ما جعلها عاصفة فريدة من نوعها في مثل هذا الوقت من العام.
وبحسب آخر الخرائط الجوية الصادرة عن المركزين الأمريكي والأوروبي، من المتوقع يوم غد الإثنين استمرار تأثير العاصفة في مناطق شمال شرق ليبيا، إلا أنها ستبدأ بفقد قوتها، لكن التحذير من تسببها بفيضانات في عدة مناطق لا يزال قائما.
ومن المتوقع أن تواصل العاصفة تحركها لتصل يوم الثلاثاء السواحل الشمالية الغربية لمصر لاسيما مرسى مطروح ومنطقة دلتا النيل، لكنها ستتحول عند ذلك إلى منخفض جوي اعتيادي، سيتسبب بهطول أمطار رعدية في بعض المناطق الشمالية الغربية من البلاد.
وستتابع المنظومة الجوية تحركها بعد أن تخف حدتها بشكل كبير، لتؤثر على مناطق بلاد الشام على شكل أجواء خريفية معتدلة ورطبة قد تسبب أمطارا متفرقة على طول الشريط الغربي لكل من سوريا ولبنان.