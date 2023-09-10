"دانيال" تضرب شمال شرق ليبيا وتتسبب بفيضانات عارمة

شهدت أغلب المناطق الشمالية الشرقية من ليبيا، منذ ساعات صباح اليوم الأحد، أحوالًا جوية مضطربة نتيجة بدء تأثرها بالعاصفة المتوسطية دانيال، حيث تساقطت كميات كبيرة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد والرياح القوية، لاسيما في بنغازي والمرج في الجبل الأخضر.

وتداول نشطاء على منصة X مقاطع فيديو وصورا تظهر ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، ومداهمة مياه الأمطار للمنازل.

ووثقت بعض الصور، كيف حولت مياه الفيضانات الشوارع إلى برك، مارس فيها بعض الأطفال هواية السباحة.