"علينا أن نفعل شيئا".. مكسيم خليل يُطلق نداء لمواجهة مجاعة غزة
الفنان السوري مكسيم خليلالمصدر: منصة إكس
مصطفى القياس
23 أغسطس 2025، 7:27 م

أطلق الفنان السوري مكسيم خليل نداءً إنسانيًّا عاجلًا عبر حسابيه الرسميين في منصتي "إنستغرام" و"إكس"، يُحذّر من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي منشور عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستغرام"، استعاد مكسيم خليل مشهدًا من التاريخ الإنساني عندما شارك أكثر من 40 فنانًا من أساطير حقبة الثمانينيات في أداء أغنية "We Are The World" عام 1985، بهدف جمع التبرعات لمواجهة المجاعة في أفريقيا.

 وأشار إلى أن الأغنية حققت آنذاك انتشارًا واسعًا ونجحت في بلوغ هدفها الإنساني، رغم غياب وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الحين، موضحًا أن العمل أسهم في رفع الوعي العالمي، وأسهم بفعالية في زيادة قيمة التبرعات بشكل لافت.

ومضى خليل قائلًا: "هذا ليس خبرًا، هي معلومة لخبر يقول إنه في عام 2025، هناك مجاعة في غزة"، مضيفًا "علينا أن نفعل شيئًا، لا شيء مستحيلا، المؤثرون والإنسانية يستطيعون فعل الكثير".

وتفاعل جمهوره ومُتابعوه مع رسالته الإنسانية الرامية إلى التأثير بالوعي العالمي وجمع التبرعات لمواجهة المجاعة والأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

