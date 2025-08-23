بعد أيام من البحث.. العثور على جثة متنزه ألماني في إيطاليا

لقي ألماني يبلغ من العمر 77 عامًا حتفه خلال عطلة للتنزه سيرًا على الأقدام في جنوب تيرول بإيطاليا.

وبحسب خدمات الإنقاذ، تم العثور على جثة الرجل المتقاعد بعد أيام من البحث في وادٍ قرب قرية زيوسي.

ويُشتبه في أن الرجل ضلّ طريقه وسقط ميتًا خلال رحلة قام بها بمفرده يوم الأربعاء الماضي.

وكان قد شوهد آخر مرة بعد ظهر الأربعاء في أحد المتاجر، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتم انتشال الجثة بوساطة مروحية إنقاذ، وذلك بعد أن نُشرت فرق البحث لليوم الثالث على التوالي.

وإلى جانب فرق إنقاذ الجبال، شاركت الشرطة ورجال الإطفاء، إضافة إلى فريق من الكلاب المدربة.

وتُعد مقاطعة جنوب تيرول، ذات الأغلبية الناطقة بالألمانية، واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للألمان في إيطاليا.