هندي يتخلى عن الهندوسية ويعتنق الإسلام في الحرم المكي (فيديو)

شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة، حضور معتمر هندي الجنسية، بعد أن أعلن إسلامه عقب تخليه عن ديانته الهندوسية، التي تعد ديانة رئيسية في الهند.

وظهر الرجل بزي الإحرام في مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، مساء يوم الأربعاء، وقد تجمع حوله عدد كبير من المعتمرين.

وقرأ مراسل القناة من وثيقة بيده، اسم المعتمر الهندي القديم، وهو "كبشول"، حيث غيّر اسمه بعد اعتناقه الإسلام إلى بلال، كما تلقى الرجل هدية من المراسل، قبل أن يصافحه بحرارة.