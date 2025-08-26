" احتراما للضمير".. محامي "قاتلة أطفال زوجها الستة" يفجر مفاجأة

شهدت قضية "قاتلة أطفالها الستة" التي هزت الرأي العام في مصر، بعد إقدام سيدة على دس السم للأطفال ووالدهم في محافظة "المنيا" بسبب "الغيرة الزوجية"، عددًا من التطورات المثيرة والمتلاحقة في الساعات الأخيرة.

وأعلن المحامي زكريا يوسف الحربي المكلف بالدفاع عن المتهمة تنحيه عن القضية وتراجعه عن الدفاع عنها، وذلك عقب صدور بيان النيابة العامة الذي تضمن تفاصيل صادمة بعد أن قامت المتهمة بتمثيل جريمتها.

وأوضح المحامي عبر بيان نشره من خلال صفحته بموقع "فيسبوك" أن "قراره جاء لأسباب شخصية ومهنية تتعلق بقناعاته التي تفرض عليه احترام مبادئ العدالة والضمير المهني".

مؤكدًا في الوقت ذاته "رفضه القاطع للجريمة وما انطوت عليه من بشاعة وإيلام".

وأضاف: "ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد بكل وضوح أن هذه الجريمة، وإن كانت بالغة البشاعة والألم لما انطوت عليه من إيذاء مباشر للحياة الإنسانية ومساس بجوهر الأسرة والرحم، فإنها لا تدخل في باب الجرائم التي تمس الأعراض أو الشرف".

وتابع في بيانه:" والجريمة بذلك لا تنقص من أهلية المتهمة الاجتماعية أو تبرر الإساءة إليها أو إلى عائلتها من الناحية الأخلاقية أو المجتمعية".

وكانت المتهمة أدلت باعتراقات صادمة في الجريمة المروعة التي شهدتها قرية "دلجا" بمركز "دير مواس"، جنوب مصر، إذ كشفت عن أنها قامت بتسميم الأطفال واحدًا تلو الآخر، حين اعتقدت أن "الضحايا سوف يتسببون في تطليقها من زوجها بعد أن رد الأخير زوجته الأولى وأم أولاده إلى عصمته".

وهزّت مأساة الأطفال الرأي العام فيما عُرف إعلاميًّا بقضية "المرض الغامض" حيث فشلت جميع الفحوصات في تحديد سبب وفاة الأطفال تباعًا، قبل أن يكشف بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية المصرية عن أن زوجة الأب قامت بدس سم للأطفال واختارت نوعًا من السموم لا يظهر أثره في الفحوصات الطبية الاعتيادية.

واعترفت زوجة الأب أمام سلطات التحقيق أنها "أقدمت على ارتكاب الجريمة المروعة بدافع الحقد والغيرة، بعد أن ردَّ زوجها زوجته الأولى إلى عصمته عقب سنوات من الانفصال، وذلك في أواخر شهر رمضان الماضي".

وقالت: "شعرت بأن الزوج يميل إلى طليقته السابقة، وأنه قد يهجرني نهائيًّا ليعود إلى حياته الأولى، خفت على حياتي بعد أن استقرت دون الزوجة الأولى التي كانت تقيم في بيت أهلها بمحافظة بني سويف المجاورة، خاصة بعدما لاحظت عودة أجواء المودة بينهما، واجتماع الأبناء مع والدتهم من جديد".

وتابعت الجانية: "مشاعر الغيرة والأنانية دفعتني للتخلص من الأبناء والزوجة الأولى، حتى أحتفظ بزوجي لكني قررت التخلص منه هو الآخر"، مضيفة وهي تبكي: "الشيطان أغواني وزيّن لي الجريمة".

وبحسب اعترافاتها، قامت بوضع مادة سامة مكوّنة من مبيد حشري داخل الخبز، ثم قدّمته لهم.