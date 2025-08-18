هل سخرت تايلور سويفت من كانييه ويست في ألبومها الجديد؟

أثار إعلان النجمة العالمية تايلور سويفت عن ألبومها الجديد "حياة فتاة استعراضية" جدلاً واسعًا بين معجبيها، الذين رجّحوا أن يكون العمل موجّهًا بشكل غير مباشر إلى مغني الراب كانييه ويست.

وجاء الإعلان خلال ظهورها المفاجئ في بودكاست "نيو هايتس" الذي يقدمه ترافيس كيلسي في 13 أغسطس، إذ تحدثت بإسهاب عن ألبومها الثاني عشر، ما دفع جمهورها إلى البحث عن رسائل خفية داخله.

أخبار ذات علاقة مدير سابق في الـFBI: تايلور سويفت علّمتني كيف أواجه المتنمرين مثل ترامب

وربط عدد من المتابعين بين عنوان الألبوم وألبوم ويست الصادر عام 2016 بعنوان "حياة بابلو"، مشيرين أيضًا إلى تشابه لافت في الألوان المستخدمة على الغلاف.

كما لفت بعضهم إلى أن كتابة عنوان الألبوم في "آبل ميوزيك" يُظهر عمل تايلور سويفت قبل ألبوم كانييه ويست، معتبرين ذلك رسالة مقصودة.

ويُعيد هذا الجدل إلى الأذهان الخلاف الشهير بين تايلور سويفت وويست، الذي بدأ عام 2009 عندما قاطع الأخير كلمتها في حفل جوائز MTV، وتجدّد عام 2016 بعد أغنيته Famous التي تضمنت إشارة مسيئة لها.

لاحقًا، تصاعد النزاع بعد تدخل كيم كارداشيان وتسريب مقاطع من محادثة بين الطرفين، قبل أن يَظهر تسريب آخر بدا أنه يثبت رواية تايلور سويفت.

أخبار ذات علاقة كانييه ويست يتهم تايلور سويفت بمنعه من حضور "السوبر بول"

وفي تصريحات سابقة لمجلة "فوغ"، أكدت تايلور سويفت أن تلك الفترة كانت من أصعب محطات حياتها، مشيرة إلى أنها لجأت للغناء والكتابة كوسيلة للتعامل مع الأزمة، معتبرة أن الموسيقى كانت وسيلتها الوحيدة للحفاظ على توازنها النفسي.