جيرارد بيكيه يستعد لتوجيه "صفعة" لشاكيرا

لا تزال علاقة لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه وكلارا شيا تحت المجهر، وذلك منذ انتشار أنباء خيانته المزعومة لوالدة أبنائه المغنية الكولومبية شاكيرا، بعد علاقة دامت 12 عامًا.

ومؤخرًا، أكدت الصحف الإسبانية أن بيكيه يستعد للزواج رسميًّا من كلارا، في زفاف قد يمثل "صفعة" قاسية لشاكيرا، التي رفضت الارتباط به بشكل رسمي.

وأعرب الصحفي الإسباني "روبرتو أنتولين" عن رغبة بيكيه في الزواج من كلارا، واستعداده للقيام بما لم تستطع شاكيرا فعله، وهو الأمر الذي أكد أنه سيسبب خيبة أمل عميقة للمغنية الكولومبية الشهيرة.

كما أكد "أنتولين" أن أعظم رغبة لبيكيه بمجرد الانتهاء من حفل الزفاف هي إنجاب أطفال من كلارا شيا، رغم أن الشابة ليس لديها أي نية لأن تصبح أمًّا في المستقبل القريب.

وأكدت الصحف الإسبانية في وقت سابق أن علاقة بيكيه وكلارا مرت بفترات مضطربة في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي تسبب في ابتعادهما عن وسائل الإعلام التي تتابع خطواتهما.

وحتى الآن، لم يعلق بيكيه أو كلارا على هذه الأنباء المتداولة بالتأكيد أو النفي، في حين تركز شاكيرا على استعداداتها لجولة "Las mujeres ya no Llorn" العالمية، التي ستقدم من خلالها أحدث ألبوماتها الغنائية.