الصحة السعودية تصعّد 397 حاجا مريضا إلى عرفات
تمكنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، من تصعيد 397 حاجا وحاجة من المرضى إلى مشعر عرفات، لتمكينهم من تحقيق أمنيتهم في أداء مناسك الحج بصحبة الفريق الطبي.
وبينت الوزارة أنه تم تصعيد 361 من مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة، و36 من المدينة المنورة وجدة والطائف، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية المشاركة في خطة الحج عبر مسار أمني مخصص لإيصال القافلة للمكان المخصص في المشعر وعودتهم عند غروب شمس يوم عرفة.
وأفادت بأنه "تم إعداد برنامج صحي متكامل للمرضى منذ خروجهم من المستشفيات وخلال وقوفهم في مشعر عرفات، والحرص على تواجد الفريق الطبي المختص بكل مريض وقياس علاماته الحيوية بشكل مستمر مع تقديم وجبات غذائية والدعم الروحي لهم".
وحسب الوزارة، فقد تم تأمين جميع المستلزمات التي يحتاجها المرضى، حيث تم توفير 60 حافلة و20 سيارة إسعاف و15 سيارة خدمات مساندة للتموين الطبي والإعاشة وورشة متنقلة إلى جانب سيارات مجهزة بجميع الأجهزة الطبية من أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الإنعاش وإسطوانات أكسجين وجميع أنواع المستلزمات الطبية التي قد يحتاجها الفريق الطبي.