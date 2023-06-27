الصحة السعودية تصعّد 397 حاجا مريضا إلى عرفات

تمكنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، من تصعيد 397 حاجا وحاجة من المرضى إلى مشعر عرفات، لتمكينهم من تحقيق أمنيتهم في أداء مناسك الحج بصحبة الفريق الطبي.

وبينت الوزارة أنه تم تصعيد 361 من مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة، و36 من المدينة المنورة وجدة والطائف، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية المشاركة في خطة الحج عبر مسار أمني مخصص لإيصال القافلة للمكان المخصص في المشعر وعودتهم عند غروب شمس يوم عرفة.