عراقي يقتل زوجته وابنه ثم ينتحر
أقدم أب في محافظة النجف في العراق على إنهاء حياة أسرته بطريقة مروعة، قبل أن ينتحر.
وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني لـ"موازين نيوز"، أن الجريمة وقعت في حي الحيرة، إذ قام أب بقتل زوجته وابنه، البالغ من العمر 13 عامًا، رميًا بالرصاص، قبل أن يصوّب السلاح على نفسه وينتحر.
وقال المصدر إن "الجثث بقيت في المنزل حتى تفسخت وخرجت من الدار رائحة كريهة، إذ أبلغ الجيران آنذاك عن وجود الرائحة، وعند دخول قوة أمنية إلى المنزل عثرت على الجثث الثلاث".
وتأتي هذه الجريمة المروعة في ظل تزايد وتيرة حوادث العنف الأسرية في العراق، التي يذهب ضحيتها في الغالب النساء والأطفال.
وبحسب الباحثة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، منى العامري، فإن "ما يحصل من جرائم يعطي مؤشرًا على ما بلغ إليه المجتمع، من قسوة ووحشية، وتعامل صادم مع الآخرين، واستسهال ارتكاب الجرائم، لأسباب أو دونها، وهو ما يتطلب وقفة جادة من السلطات المعنية، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم".