عراقي يقتل زوجته وابنه ثم ينتحر

أقدم أب في محافظة النجف في العراق على إنهاء حياة أسرته بطريقة مروعة، قبل أن ينتحر.

وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني لـ"موازين نيوز"، أن الجريمة وقعت في حي الحيرة، إذ قام أب بقتل زوجته وابنه، البالغ من العمر 13 عامًا، رميًا بالرصاص، قبل أن يصوّب السلاح على نفسه وينتحر.

وقال المصدر إن "الجثث بقيت في المنزل حتى تفسخت وخرجت من الدار رائحة كريهة، إذ أبلغ الجيران آنذاك عن وجود الرائحة، وعند دخول قوة أمنية إلى المنزل عثرت على الجثث الثلاث".